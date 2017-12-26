Beşiktaş, Osmanlıspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Osmanlıspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü



Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışamalar yapıldı.

Antrenman, takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

- İstanbul

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.