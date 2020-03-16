Beşiktaş Ortaköy Camii virüse karşı dezenfekte edildi
Beşiktaş'ta bulunan Ortaköy Camii olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii, korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
16.03.2020 21:09 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:09
Beşiktaş'ta bulunan Ortaköy Camii olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii, korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
Beşiktaş'ta halk arasında "Ortaköy Camii" olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii, korona virüsüne karşı dezenfekte edildi. Caminin her köşesi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendi. Özel kıyafetli ve maskeli ekip, cami içinde ve girişinde Sağlık Bakanlığı onaylı solüsyon cihazlarıyla çalışma yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA