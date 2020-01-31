Beşiktaş, Orkan Çınar ile yollarını ayırdı
Beşiktaş Kulübü 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkan Çınar'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Beşiktaş Kulübü 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkan Çınar'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Siyah-beyazlı kulüpte transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala genç oyuncu Orkan Çınar ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi. - İSTANBUL