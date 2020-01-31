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Beşiktaş, Orkan Çınar ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkan Çınar'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

31.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:20
Beşiktaş, Orkan Çınar ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkan 'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.


Siyah-beyazlı kulüpte transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala genç oyuncu Orkan Çınar ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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