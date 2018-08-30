Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Adana Demirspor'a Kiraladı

Beşiktaş, Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Orkan Çınar'ı Adana Demirspor'a kiraladı.

22 yasındaki futbolcu geçen sezonun devre arasından itibaren Atiker Konyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.

ORKAN ÇINAR'IN PERFORMANSI BEĞENİLMİYORDU

Bu sezon Beşiktaş'ta maç oynamayan Orkan Çınar, geçtiğimiz sezon Süper Ligde toplamda 9 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcu Beşiktaş ve Atiker Konyaspor formalarıyla yine geçtiğimiz sezon toplamda 16 maçta 2 gol attı, 3 asist yaptı.