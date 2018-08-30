Beşiktaş, Orkan Çınar'ı Adana Demirspor'a Kiraladı
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne bir türlü giremeyen Orkan Çınar'ı Adana Demirspor'a kiraladı.
Beşiktaş, Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Orkan Çınar'ı Adana Demirspor'a kiraladı.
22 yasındaki futbolcu geçen sezonun devre arasından itibaren Atiker Konyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.
ORKAN ÇINAR'IN PERFORMANSI BEĞENİLMİYORDU
Bu sezon Beşiktaş'ta maç oynamayan Orkan Çınar, geçtiğimiz sezon Süper Ligde toplamda 9 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcu Beşiktaş ve Atiker Konyaspor formalarıyla yine geçtiğimiz sezon toplamda 16 maçta 2 gol attı, 3 asist yaptı.
YORUMLAR (4)
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Seneye 10 milyon euroya satarız dert etmeyinCevap Yaz Yayından Kaldır
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4 sezonda artık namalup şampiyon yapması gerekirdi bence ama aslında benim beklentimin çok altında ben daha çok başarılar beklerdim kendinden umudumda kalmadı zaten büyük hoca pazargünki 2 0 dan maçı alan hocadır kendi evinde ne olursa olsun maçı kazanacaksın biz hiç rahat maç izliyemiyoruz hep stres gerilim korkuCevap Yaz Yayından Kaldır
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Isime karismayin ben isimi bilirim 7/24 bu adamlarla olan benim Siz disardan karismayin .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BU ÇOCUĞU HARCIYORSUN ŞENOL HOCAMCevap Yaz 3 Yayından Kaldır