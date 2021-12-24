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Beşiktaş, Önder Karaveli'yle çıkışa geçti

Beşiktaş, Önder Karaveli'yle çıkışa geçti
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi evinde 2-1 yenen Beşiktaş, teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde toparlanma sinyali verdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi evinde 2-1 yenen Beşiktaş, teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde toparlanma sinyali verdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen 19 yaş altı teknik sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde 3 maça çıkan Beşiktaş, bunların ikisini kazanırken birinden beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, Karaveli'nin teknik direktörlüğünde 3 maçta 7 puan elde etti.

Ligin 15. haftasında 9. sırada yer alan Beşiktaş, 18. hafta sonunda 7. sıraya yükseldi.

Fenerbahçe maçında beraberlik çıkardı

Beşiktaş, Karaveli yönetiminde evinde Yukatel Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi de 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Karaveli'nin teknik direktörlüğünde derbi maçta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlı ekip, sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmasını bildi.

3 maçta da geriden gelmesini bildi

Beşiktaş, Karaveli yönetiminde çıktığı 3 maçta da geriye düşmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.

Yukatel Kayserispor karşısında 38. dakikada geriye düşen siyah-beyazlı ekip, 45. dakikada 1-1 beraberliği sağlasa da 71. dakikada rakibinin 2-1 öne geçmesine engel olamadı. Yukatel Kayserispor karşısında son bölümde etkili oyun sergileyen Beşiktaş 84, 89 ve 90+6. dakikada bulduğu gollerle karşılaşmayı 4-2 kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynadığı derbide de geriden gelmesine rağmen bir puan almayı başardı. Fenerbahçe'nin 14. dakikada penaltıdan bulduğu gole 25. dakikada yanıt veren Beşiktaş, 30. dakikada bir kez daha geriye düşmesine rağmen 59. dakikada fileleri havalandırarak sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Karaveli yönetimindeki Göztepe maçında da geriye düşmekten kurtulamasa da galibiyet almayı başardı. Rakibi karşısında 3. dakikada 1-0 geriye düşen Beşiktaş, 31. ve 60. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Daha golcü takım oldu

Beşiktaş, Önder Karaveli'nin teknik direktörlüğünde daha golcü bir takım kimliğine büründü.

Ligin 15. haftasına kadar 22 gol atarak 1,4 gol ortalaması tutturan siyah-beyazlı ekip, Karaveli'nin görev yaptığı 3 maçta 8 gol atıp 2,6 ortalama yakaladı.

Tek sorun savunma

Siyah-beyazlı ekibin Karaveli'nin teknik direktörlüğünde şu ana dek çözüm üretemediği konu savunma oldu.

Ligin 5. haftasından beri gol yiyen Beşiktaş, Karaveli'nin çıktığı 3 maçta da bu sıkıntısını gideremedi. Siyah-beyazlı ekip, Karaveli'nin yönetimindeki 3 maçta 5 golü kalesinde gördü.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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