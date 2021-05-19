Beşiktaş, normalleşmeyle birlikte taraftarlı kutlama yapacak
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Beşiktaş, normalleşmeyle birlikte taraftarlı kutlama yapacak

Beşiktaş, normalleşmeyle birlikte taraftarlı kutlama yapacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, koronavirüs salgını sürecinde normalleşmeylebirlikte taraftarların da katılımıyla yeniden bir şampiyoluk kutlaması yapılacağını bildirdi.

Beşiktaş Kulübü, koronavirüs salgını sürecinde normalleşmeyle

birlikte taraftarların da katılımıyla yeniden bir şampiyoluk kutlaması yapılacağını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig şampiyonu Futbol A Takımımızın Vodafone Park'ta kupasına kavuşacağı tören, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ne yazık ki taraftarlarımızdan yoksun olarak gerçekleştirilmektedir.Şerefimizle ve Hakkımızla kazandığımız şampiyonluğumuzu, en büyük destekçimiz olan taraftarlarımızla kutlayamamanın üzüntüsünü yaşıyor, gösterdikleri anlayış nedeniyle taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Pandemi koşulları gereği bugün ancak televizyon yayınıyla taraftarlarımızla buluşturabildiğimiz kupa törenimizi, normalleşmenin başlangıcına müteakip taraftarlarımızın coşkulu tezahüratlarıyla birlikte yeniden gerçekleştireceğimizden Camiamızın şüphesi olmasın."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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