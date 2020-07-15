Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman sahası yenilendi
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ndeki 1 numaralı antrenman sahasının yenilendiği açıklandı.
15.07.2020 23:55 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:09
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ndeki 1 numaralı antrenman sahasının yenilendiği açıklandı.
Siyah-beyazlı takımın antrenmanlarını gerçekleştirdiği Nevzat Demir Tesisleri'nde bulunan 1 numaralı antrenman sahasındaki çim yenileme çalışmaları tamamlandı. Beşiktaşlı futbolcular, Fenerbahçe derbisi için bugün yaptığı antrenmanı da yenilenen sahada yaptığı açıklandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA