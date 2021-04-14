Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

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Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla sürdüğü ifade edildi. İdmanın, yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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