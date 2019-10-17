Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

17.10.2019 13:48

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana, rehabilitasyon ile bireysel çalışma süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges Kevin N'Koudou katılmadı.

Antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol çalışması yaptı. Taktik programın ardından yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.

MKE Ankaragücü karşılaşması için yarın sabah Ankara'ya gidecek Beşiktaş, hazırlıklarını da başkentte tamamlayacak.

Kaynak: AA