Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ardından
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Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ardından

Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ardından
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Ligde MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kocadağ, müsabakada şansızlıklar yaşadıklarını anlatarak, "Şansın yanımızda olmadığı bir maçtı. 2-0 önde olmamıza rağmen rakibe basit iki penaltı verdik. Kazanabileceğimiz bir maçı son dakikalarda berabere tamamladık. Sezonun bitimine 7 maç var. Maçlar azaldıkça her takımın hedefleri doğrultusunda mücadelesi artıyor. Bugün şansızdık ama kaybedilmiş bir şey yok. Hala 5 puan önde lider Beşiktaş var. Takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. İnşallah bu takım sonraki maçları kazanıp, hedefe doğru yürüyecek. Bundan hiçbir şüphemiz yok." diye konuştu.

Şampiyonluk yarışının zor geçeceğini hep dile getirdiklerini vurgulayan Kocadağ, "Her maça motive olup çıkıyoruz. Rakipler de motivasyonu en üst düzeyde tutuyor. Rakiplerimiz de maçlar oynayacak, onların maçları da zor geçecek. Bu yolda puan kayıpları olacak. Ancak moral bozmamak lazım. Biz hala önde götürüyoruz. Ben bu takımın hedefine ulaşacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tedavisi tamamlanan futbolcuları Vincent Aboubakar'ın yarın takımla çalışmalara başlayacağını aktaran Kocadağ, MKE Ankaragücü maçında sakatlık geçiren Oğuzhan Özyakup ile ilgili "Oğuzhan üzücü bir şekilde sakatlandı. Geçen hafta da Cenk sakatlanmıştı. Oğuzhan'ın yarın MR'ı çekilecek. Sanıyorum 2-3 maç kaybedecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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