Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçından notlar

Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile geçen hafta oynanan maçın kadrosuna göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile geçen hafta oynanan maçın kadrosuna göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Savunmanın solunda Fabrice Nsakala yerine Rıdvan Yılmaz'ı görevlendiren Yalçın, Dorukhan Toköz'ü yedeğe çekerek cezası sona eren Josef'e orta sahada forma verdi.

Yalçın, sakatlığı bulunan Cenk Tosun'un yerine de Georges-Kevin N'Koudou'yu görevlendirdi.

Rıdvan Yılmaz 5 maç sonra 11'e döndü

Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz, 5 maçlık aranın ardından ilk 11'e döndü.

Son olarak 29. haftadaki Gaziantep maçına ilk 11'de çıkan 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra oynanan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında yedek soyunmasına rağmen forma giymedi.

Larin yine forvete geçti

Beşiktaş'ta forvet oyuncularının yokluğunda siyah-beyazlı takımın golcü oyuncularından Cyle Larin, yine siyah-beyazlı ekibin gol ayağı olarak görev aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ağırlıklı olarak sol kanatta hücum oynattığı Larin, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yaşadığı sakatlıklar sonrasında takımda forvet bölgesinde oynayan tek oyuncu olarak kaldı. Cenk Tosun ve Aboubakar'ın oynamadığı Kasımpaşa maçında yine forvette görev yapan Larin, ileri uçta etkili bir oyun ortaya koyamamış ve Beşiktaş karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti.

Kanadalı futbolcu, bu sezon forma giydiği maçlarda ise 15 gol kaydetti.

Josef döndü

Bu sezon Beşiktaş'ın en istikrarlı isimleri arasında yer alan Josef de Souza, sarı kart cezasının sona ermesinin ardından kadrodaki yerini aldı.

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Josef, cezalı duruma düştüğü için Erzurumspor deplasmanında forma giyememişti.

6 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza bu akşamki mücadelede kart görmeleri halinde 36. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul