Beşiktaş'ta, Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı
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Beşiktaş'ta, Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı

23.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:05
Beşiktaş'ta, Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman sahada yapılan; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmaları ile başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçı için bugün saat 16.00'da özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

(İHA)

Beşiktaş'ta, Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı
Beşiktaş'ta, Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı
Beşiktaş'ta, Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Doğan

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