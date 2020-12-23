Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile 103. maçına çıkacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü ile 103. lig mücadelesine çıkacak.

İki takım arasında geride kalan 102 maçta siyah-beyazlı ekip, 69 galibiyet aldı. Başkent ekibi Beşiktaş'ı 8 defa mağlup ederken, 25 karşılaşma beraberlikle tamamladı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 190 gole, sarı-lacivertliler 68 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında iki takım arasında Ankara'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş son 24 maçın 19'unu kazandı

Öte yandan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 24 maçın 19'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu periyotta rakibine sadece bir kez yenildi.

Siyah-beyazlı ekip karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla galip gelen başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galibiyet alamadı, bu şanssızlığını 2010-2011'de Ankara'daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 2010-2011 sezonundaki 1-0'lık mağlubiyetin ardından rakibiyle yaptığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Başkentte de Beşiktaş üstün

İki ekip arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 49 lig maçının 26'sını kazandı. Başkentte 17 müsabaka berabere bitti, ev sahibi ekip 6 kez galip geldi.

Ankara'daki son 4 maçta gol atamadı

Beşiktaş, rakibiyle Ankara'da oynadığı son 4 maçta gol atma başarısı gösteremedi.

Geçen sezon Başkent'te rakibiyle 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 2011-2012'deki mücadeleyi de aynı skorla tamamladı.

2010-2011 sezonunda rakibine Ankara'da 1-0 mağlup olan Beşiktaş, 2009-2010'da maçta ise rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü son olarak 2008-2009'daki maçta gol atarak yenmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Siya-beyazlı takım, son 4 maçta MKE Ankaragücü'nü Ankara'da yenemese de Başkent'teki maçlarda rakip fileleri 74 kez havalandırdı. Evindeki son 4 randevuyu kaybetmeyen MKE Ankaragücü ise 36 golle rakibine karşılık verdi.

Bu arada, MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Ankara'da yapılması gereken 2 maç farklı şehirlerde oynandı.

iki takım arasındaki 1982-1983 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle Bursa'da oynandı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

2018-2019 sezonunda ise MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı, Ankara'daki Osmanlı Stadı'nın zemininin, sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu tespit edildiği için Kayseri'de oynandı. Beşiktaş, Kayseri'deki karşılaşmayı 4-1 kazandı.

MKE Ankaragücü, evindeki son 16 maçtan birini kazanabildi

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile evinde oynadığı son 16 lig maçından sadece birinde 3 puana ulaşabildi.

Ligde rakibine Ankara'da 1997-1998 sezonunda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sonraki 16 maçta rakibine başarılı maçlar çıkardı. Söz konusu mağlubiyetin ardından MKE Ankaragücü ile oynadığı 12 maçtan 10'unu kazanan siyah-beyazlı ekip, 2 de beraberlik aldı. MKE Ankaragücü, 2010-2011 sezonunda cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta henüz 1. dakikada eski Beşiktaşlı Serdar Özkan'ın golüyle 1-0 galip gelerek, 3 puan özlemine son verdi. Beşiktaş, rakip deplasmandaki son 3 maçta ise bir galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki bu galibiyetini Kayseri'de 4-1 kazanarak elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan