Beşiktaş, Mirin ile yollarını ayırdı
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Beşiktaş, Mirin ile yollarını ayırdı

01.02.2021 19:42 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:46
Beşiktaş, Mirin ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Nicolas Isimat Mirin ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş, Nicolas Isimat Mirin ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat Mirin ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Nicolas Isimat Mirin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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