Beşiktaş, Miralem Pjanic'i renklerine bağladı

Beşiktaş Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna 2021-2022 sezonu için 2 milyon 750 bin euro garanti ücret ödeyecek. Yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Miralem Pjanic'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı