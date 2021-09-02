Beşiktaş, Miralem Pjanic'i kiraladı
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Beşiktaş, Miralem Pjanic'i kiraladı

Beşiktaş, Miralem Pjanic'i kiraladı
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

Beşiktaş, Barcelona forması giyen Miralem Pjanic'in 1 yıllığına kiralanması konusunda oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Barcelona forması giyen Miralem Pjanic'in 1 yıllığına kiralanması konusunda oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.

Özel uçakla İstanbul'a gelecek olan Bosna-Hersekli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve belgeleri UEFA'ya yetiştirilmeye çalışılacak. 1 yıllık kiralık sözleşmenin imzalandığı, sağlık kontrolü sonuçlarının gece 01.00'e kadar yetiştirileceği belirtilirken aksi takdirde UEFA listesine yazılamayacak olan Pjanıc sadece Süper Lig'de Beşiktaş forması giyecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş

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