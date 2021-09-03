Beşiktaş, Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı
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Beşiktaş, Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2.750.000 avro garanti ücret şirketimiz tarafından ödenecektir." denildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Miralem Pjanic'e Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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