Beşiktaş, Milli Takımda Sakatlanan Ryan Babel'in Sağ Arka Adalesinde Yırtık Tespit Edildiğini Açıkladı
Beşiktaş, milli takımda sakatlanan Ryan Babel'in sağ uyluk arka adale zarında mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş,Ryan Babel'in sağ uyluk arka adale zarında mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkesinin milli takım maçında sakatlanan oyuncumuz Ryan Babel'in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."
YORUMLAR (1)
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bye bye babel adele yırtığı düzelmez.Cevap Yaz Yayından Kaldır