Beşiktaş, milli arada Antalya'da kamp yapacak
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle verilecek arada Antalya'da kamp yapacak.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle verilecek arada Antalya'da kamp yapacak.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım Spor Toto Süper Lig'e verilecek arayı değerlendirmek amacıyla 26 Ocak-1 Şubat'ta Antalya Gloria Sports Arena'da kamp gerçekleştirecek.
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri