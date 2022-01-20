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Beşiktaş, milli arada Antalya'da kamp yapacak

Beşiktaş, milli arada Antalya'da kamp yapacak
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle verilecek arada Antalya'da kamp yapacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle verilecek arada Antalya'da kamp yapacak.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım Spor Toto Süper Lig'e verilecek arayı değerlendirmek amacıyla 26 Ocak-1 Şubat'ta Antalya Gloria Sports Arena'da kamp gerçekleştirecek.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Beşiktaş, Antalya, Futbol, Milli, Spor, Haber

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