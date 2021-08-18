Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi 1 sezonluğuna kiraladı
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Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi 1 sezonluğuna kiraladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş Kulübü, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'nin 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'nin 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübüne 2021-2022 sezonu için net 150 bin avro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3 milyon 165 bin avro garanti ücret şirketimiz tarafından ödenecektir."

Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi 1 sezonluğuna kiraladı
Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi 1 sezonluğuna kiraladı
Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi 1 sezonluğuna kiraladı
Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi 1 sezonluğuna kiraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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