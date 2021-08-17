Beşiktaş, Batshuayi ile görüşmelere başladı

Beşiktaş Kulübü, dün İstanbul'a getirdi Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, dün İstanbul'a getirdi Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, oyuncunun kiralanması için görüşmelerin başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür