Beşiktaş, Batshuayi ile görüşmelere başladı
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Beşiktaş, Batshuayi ile görüşmelere başladı

Beşiktaş, Batshuayi ile görüşmelere başladı
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, dün İstanbul'a getirdi Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, dün İstanbul'a getirdi Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, oyuncunun kiralanması için görüşmelerin başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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