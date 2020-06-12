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Beşiktaş, Mehmet Üstünkaya Tesisleri'ni açtı

Beşiktaş Kulübü'nün Etiler'de bulunan Mehmet Üstünkaya No: 1903 Tesisleri'nin açılışı yapıldı.

Beşiktaş, Mehmet Üstünkaya Tesisleri'ni açtı
12.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:17

Beşiktaş Kulübü'nün Etiler'de bulunan Mehmet Üstünkaya No: 1903 Tesisleri'nin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Birlik ve beraberlik çağrısı yaptığımız bu günlerde, böyle tesisler birlik ve beraberliğimizi güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü'nün, Etiler'deki Mehmet Üstünkaya No: 1903 Tesisleri'nin açılışını yapıldı. Açılışa Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Divan Kurulu Eski Başkanları Yalçın Karadeniz ve Şeref Nasır, Beşiktaş'ın merhum başkanlarından ve tesise ismi verilen Mehmet Üstünkaya'nın ailesi ve üyeler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kürsüye çıkan Başkan Ahmet Nur Çebi, 'No: 1903' isminin kendileri adına çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu isimle bir marka değeri ve gelir oluşturmaya çalışacağız. Tesiste Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat başkanın çok büyük katkısı ve emeği var. Hayırlı olmasını diliyorum. Birlik beraberlik içinde olmamız gereken bugünlerde birlik ve beraberliği sağlayan mekanlara da ihtiyacımız var. Burada bir araya gelmemiz gerekiyor. Burası İstanbul'da buluşacağımız bir mekan. Ayrıca bugün bir kampanya başlattık. İşletmeci arkadaşlara da söyleyelim, misafirler kapıda SMS atıp öyle girsinler" diye konuştu.

Akpolat: "Bana nasip olduğu için mutluyum"

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ardından konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, göreve geldikten sonra tesislerin kötü durumda olduğunu ve Başkan Ahmet Nur Çebi'yle bir araya geldiklerini belirterek, "Tesisleri eski haline getirmek için toplantılar yaptık ve bu mekanı hizmete açtık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ben bir Beşiktaş taraftarıyım ve bu tesisin açılmasının bana nasip olmasından dolayı da mutluyum. Üzerimize düşen sorumlulukları geliştireceğimizi ve kulübümüze katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Bugün başlayan kampanyaya da hem bireysel hem de kurumsal olarak desteğimizi açıkladık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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