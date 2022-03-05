Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında 7 Mart Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında 7 Mart Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. İdman, oynanan çift kale maçla tamamlandı. Siyah-beyazlı ekipte Miralem Pijanic ve Oğuzhan Özyakup, hazırlıklarını fizyoterapist eşliğinde düz koşu ile sürdürdü.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın 18.00'de yapacağı çalışma tamamlayarak kampa girecek.


Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Beşiktaş, Mart, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title