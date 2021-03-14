Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

14.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:08
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 16 Mart Salı günü Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 16 Mart Salı günü Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saate sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre ayak tenisi oynayan siyah-beyazlı ekip, şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Beşiktaş, yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını noktalayarak kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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