Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

11.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:24
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneklik hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, taktik organizasyonların yer aldığı programlar uygulandı.

Antrenman, çift kale taktik maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, tesislerde kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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