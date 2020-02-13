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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

13.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:50
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Medipol ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idmanda, taktik organizasyonların yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Tedavisine devam edilen ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Dorukhan Toköz, idmana katılmadı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir müsabakası öncesi yaptığı son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Kaynak: AA
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