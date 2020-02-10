: Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

10.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:48

Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden Dorukhan Toköz ve ayağına darbe aldığı için dinlendirilen Gökhan Gönül katılmadı.

Koşu ve istasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda Gaziantep FK maçında 11'de sahaya çıkan futbolcular daha sonra salonda takımdan ayrı çalışırken, Adem Ljajic saha çalışmasına devam etti. İkinci yarıda oyuna giren Kevin-Prince Boateng ise diğer futbolcularla salona geçti.

İdman, pas ve top kapma çalışmalarının ardından son bölümde oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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