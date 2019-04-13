Beşiktaş - Medipol Başakşehir Maçının Ardından - Şenol Güneş (2)

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'u 2-1 yendiği maçta ikinci yarıda iyi oynadıklarını söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yorulduklarını fakat iyi bir sonuçla ayrıldıklarını belirterek, "Bütün oyuncularıma tebriklerimi sunuyorum. Güçlerini veren taraftara teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Gol yememize rağmen bizi oyundan koparmadılar, tam tersine direncimizi bir adım daha ileriye götürdüler." dedi.

Medipol Başakşehir karşısında oyuna iyi başladıklarını ancak rakibin dengeyi kurduğunu anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Defansta güçlü görünmesine rağmen hücumda etkili oyuncularla oynuyorlar. Hücumda etkili olan ve usta oyuncuları bulunan takıma karşı kazanmak güzel. Rakip kısa boylu olmasına rağmen duran toplardan birini değerlendirebildik, hava toplarında etkili olabilirdik. İlk yarıya göre ikinci yarı oyun disiplininden kopmadan, arzulu, daha doğru şeyler ortaya koyarak kazandık. Son dakikada gol yiyebilirdik. Asıl ilginç olan rakip 10 kişi oynarken 70 metreden gol yedik. Konsantrasyon, motivasyon yüksek olmadığı zaman her takımın başına geliyor."

Şampiyonluk şansı

Ligde üst üste aldıkları galibiyetin ardından şampiyonluk şanslarının ne olduğu yönünde soruyu yanıtlayan Güneş, "Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz. İlk yarıdaki kaybetme sebeplerimiz ayrı konu. İkinci yarıda 6 puan kaybettik, kazanabileceğimiz maçları kaybettik. Kazandıklarımızla Sivasspor maçının garantisi yok. Futbol acımasız, ihmale gelmez iyi hazırlanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Ligde yarın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçını hatırlatan Güneş, "Bizde çok önde olan Medipol Başakşehir var, önümüzde bir de Galatasaray var. Yarın da büyük bir maç var. Sonuca göre ligi etkileyecek bir maç. Her şeyi değiştirebilir, her takımı ortak edebilir." ifadelerini kullandı.

Atiba Hutchinson'a övgü

Güneş, Medipol Başakşehir karşısında bir gol atan ve başarılı performans sergileyen Atiba Hutchinson'a övgüde bulundu.

Hutchinson'a "Saygı duyulacak, başarısı alkışlanacak bir oyuncu" nitelemesinde bulunan Güneş, "Sahanın en iyilerindendi; ofansif, defansif olağanüstü hırslı oynadı ve olumlu işler yaptı. Gökhan Gönül'ü de buna katabiliriz. İstendiğinde, kendine iyi baktığında iyi oynanabiliyor. Hutchinson, sezon başında bizimle değildi." ifadelerini kullandı.

Son maçlarda başarılı performansıyla dikkati çeken Güneş, şunları kaydetti:

"Karius ile ilgili daha önce söylediklerimde anlaşılmayan bir şey yok. Evet başarısızdı, sıkıntısı vardı. Onunla da paylaştım ama suçlamayı hiçbir oyuncuya yapmam. Takımda elektriği tam oturmadı, hala oturduğunu düşünmüyorum. Bu karakter ve sinerji meselesi. Bazı oyuncular o sıcaklığı yakalar. Lens geldiğinde çalışırken bile duygusu yoktu. Fabricio öyle bir kaleciydi. Oyuncuyla ilgili olumsuzluğu kamuoyuyla paylaşarak gitmem. Şimdi bizimle olmayan oyuncuların da takım sıcaklığı kayboluyor. Takıma ait olma duygularının öne çıkması gerekiyor. Karius, o günden beri iyi gidiyor. İyi ki söylemişim."

"Burak ders aldı"

Güneş, Beşiktaş formasıyla üst üste goller atan Burak Yılmaz'ın dünya çapında bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

Burak Yılmaz, Arda Turan, Caner Erkin, Mehmet Topal gibi tecrübeli oyunculara yapılan eleştirilerin yanlış olduğunu vurgulayan Güneş, "Yetişmiş, hazır oyuncuyu motive etmek yerine bunları aşağı indirmeye çalışıyoruz, doğru değil. Burak, dünya çapında bir oyuncuyu kaybettik, geç kalınmış bir oyuncu. Suarez'i konuşuyoruz, orada oynayabilecek yetenekte bir oyuncu." diye konuştu.

Futbolcuların başarılarını daha yukarı çekmek için düşünmek gerektiğini anlatan Güneş, "Ozan Tufan'ı tartışıyoruz. Milli takımın en iyi oyuncusuydu, şimdi tekrar gelir mi diye düşünüyoruz. Burak bu yetenekleriyle dünya çapında bir oyuncu. Sakatlıkları, sıkıntıları, yıpranmışlıkları, başarıları, başarısızlıkları var. Eleştiriler var, evet kulağını tutarak (Çaykur Rizespor maçı) yanlış yaptı. Ders aldı. Bugün de güzel konuştu. Can (Bartu) ağabeyiyle ilgili güzel konuştu. Onu idol alması güzel." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, vefat eden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Can Bartu'nun yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "Ona layık olmak önemli. Keşke Burak ve diğerleri de öyle olsa. Hatalar yapıyor ama kayıp futbolcuları biz kaybediyoruz, sadece onlar değil." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA