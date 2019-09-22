Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır

22.09.2019 22:18

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Medipol Başakşehir'le sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Antrenmana sakatlığı bulunan futbolculardan Victor Ruiz'in katılmadığı, Enzo Roco'nun ise takımdan ayrı çalıştığı aktarıldı.

Kaynak: AA