Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Hilmi Sever - Spor
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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetimindeki antrenman ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı. İdman çift kale maçla tamamlandı.

Tedavileri süren Miralem Pijanic ve Oğuzhan Özyakup fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Antrenman öncesinde, oyunculardan Kenan Karaman'ın doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

AA / Hilmi Sever - Spor

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Beşiktaş, Mart, Spor, Haberler

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