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Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

10.02.2020 13:53 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:54
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

, Süper Lig'in 22'nci haftasında Medipol ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Kondisyon koşuları sonrası Gaziantep FK maçında oynayan futbolcular antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

İdmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz ile son maçta ayağına darbe alan Gökhan Gönül katılmadı.Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Antrenmandan detaylar

Genel detaylar


Kaynak: DHA
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