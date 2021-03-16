Beşiktaş - Medipol Başakşehir maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Mart Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının gollerini kim attı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün yarı final maçı oynanıyor. Bugünkü maçlardan birisi Beşiktaş - Medipol Başakşehir arasında gerçekleşiyor. Peki Beşiktaş - Medipol Başakşehir kaç kaç bitti? Maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı? ZTK maç özeti izleme linki!

ZTK yarı final maçlarından birisi Beşiktaş - Medipol Başakşehir arasında gerçekleşiyor. Beşiktaş - Medipol Başakşehir maç özeti yayınlandı mı? Beşiktaş - Medipol Başakşehir maç özeti izle! ZTK maç özeti izleme linki var mı? Beşiktaş - Medipol Başakşehir maç kaç kaç bitti?

BEŞİKTAŞ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş - Medipol Başakşehir ZTK yarı final maçı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçın golleri aşağıdaki gibidir.

Beşiktaş'ın Golleri:

17. dakika : Vincent Aboubakar

22. dakika : Domagoj Vida

BEŞİKTAŞ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçtan sonra özet linki aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini ASpor sayfasından izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 16 Mart Salı saat 20:45'de başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

FIRAT AYDINUS(Hakem)

ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

ERDEM BAYIK(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜR YANKAYA(VAR)

HAKAN CEYLAN(AVAR)

KEMAL YILMAZ(AVAR)

MURAT ILGAZ(Gözlemci)

MEHMET TUNA(Temsilci)

SELİM ARICI(Temsilci)

SADETTİN DAĞ(Temsilci)