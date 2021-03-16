Beşiktaş - Medipol Başakşehir maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Mart Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının gollerini kim attı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün yarı final maçı oynanıyor. Bugünkü maçlardan birisi Beşiktaş - Medipol Başakşehir arasında gerçekleşiyor. Peki Beşiktaş - Medipol Başakşehir kaç kaç bitti? Maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı? ZTK maç özeti izleme linki!
ZTK yarı final maçlarından birisi Beşiktaş - Medipol Başakşehir arasında gerçekleşiyor. Beşiktaş - Medipol Başakşehir maç özeti yayınlandı mı? Beşiktaş - Medipol Başakşehir maç özeti izle! ZTK maç özeti izleme linki var mı? Beşiktaş - Medipol Başakşehir maç kaç kaç bitti?
BEŞİKTAŞ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Beşiktaş - Medipol Başakşehir ZTK yarı final maçı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Maçın golleri aşağıdaki gibidir.
Beşiktaş'ın Golleri:
17. dakika : Vincent Aboubakar
22. dakika : Domagoj Vida
BEŞİKTAŞ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçtan sonra özet linki aktif olacaktır.
MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç özetini ASpor sayfasından izleyebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 16 Mart Salı saat 20:45'de başladı.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
FIRAT AYDINUS(Hakem)
ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
ERDEM BAYIK(2. Yardımcı Hakem)
ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)
ÖZGÜR YANKAYA(VAR)
HAKAN CEYLAN(AVAR)
KEMAL YILMAZ(AVAR)
MURAT ILGAZ(Gözlemci)
MEHMET TUNA(Temsilci)
SELİM ARICI(Temsilci)
SADETTİN DAĞ(Temsilci)