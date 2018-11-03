Beşiktaş, Medipol Başakşehir Karşısında! Canlı Anlatım

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 11. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadında saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Maç beIN SPORTS1'den canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

1' Mücadele başladı. İki takıma da başarılar!

İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:

Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut, Edin Visca, Mossoro, Elia, Bajic

BEŞİKTAŞ:

Karius, Gökhan Gönül, Vida, Pepe, Adriano, Atiba, Medel, Babel, Lens, Mustafa Pektemek, Vagner Love.