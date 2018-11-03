Beşiktaş, Medipol Başakşehir Karşısında! Canlı Anlatım
Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşıyor. 19.00'da başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 11. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadında saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Maç beIN SPORTS1'den canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI ANLATIM
1' Mücadele başladı. İki takıma da başarılar!
İLK 11'LER
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:
Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut, Edin Visca, Mossoro, Elia, Bajic
BEŞİKTAŞ:
Karius, Gökhan Gönül, Vida, Pepe, Adriano, Atiba, Medel, Babel, Lens, Mustafa Pektemek, Vagner Love.
YORUMLAR (3)
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bjk şampıyınCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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ŞAMPİYON BEŞİKTAŞIM OLEYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYCevap Yaz 8 7 Yayından Kaldır