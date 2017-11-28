Beşiktaş Manisa maçı özeti - BJK Manisa goller (28 Kasım)

Beşiktaş Manisa Türkiye kupası maçı özeti izle. Beşiktaş Manisa maçı golleri. 28 Kasım Salı BJK Manisa maçının maç özeti görüntüleri ve golleri haberler.com adresinde. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçında Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor 9-0 mağlup ederek işi rövanşa bırakmadı.

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Geçen sezondan kalan cezasıyla nedeniyle seyircisiz oynanan maçta gol şov yapan Kartal, Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.

NEGREDO 4, LENS 3 GOL ATTI

Beşiktaş'ta 4 gol atan Negredo ve hat-trick yapan Lens yıldızlaşırken, Kartal'ın diğer golleri Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek'ten geldi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda saat 14:30'da Grandmedical Manisaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Beşiktaş'ın gol şovuna dönerken Orkan Çınar'ın attığı beğeni topladı.

Maçın 34. dakikasında sol kanattan topu ceza sahasına doğru süren Orkan, kaleci Emrullah'ın öne çıktığını görünce ceza sahasına girmeden aşırtma vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı.

Öte yandan mücadelenin ilk yarısı, siyah-beyazlıların 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.