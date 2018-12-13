Beşiktaş Avrupa Liginden Elendi, Taraftarlar Sosyal Medyada İsyan Etti

Beşiktaş'ın Malmö'ye yenildiği karşılaşma sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada isyan etti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi Malmö 1-0 kazandı. Malmö'ye galibiyeti getiren golü 51. dakikada Antonnson kaydetti. Karşılaşmanın 65. dakikasında Ricardo Quaresma kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Avrupa Ligine veda eden Beşiktaş'ta taraftarlar sosyal medyada isyan etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, oyunculara büyük tepki gösterdi.

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YORUMLAR (8)

  • SEYYAH:
    Türk hakem olmayınca galatasaray 2 penalti kullandı. Beşiktaş kırmızı yedi... 3 penaltımızı vermedi iyi iyi dedikleri cüneyt beşiktaş maçında. Kimsenin hakkı kimsede kalmıyor.
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  • HEPSİ SİKECİ:
    Yada Fifa Yada Pes En Düsük Güce Karsi Oynayinca Herzaman Yenersin Fark Atarsin...Normal Bise Degil Mesela Fransa 0-0 Luxemburg Daha Onbinlerce Mac ^^
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  • ABBAS AĞA :
    Pepe sakat vs değil parasını alamadı oynamıyor. Babel sakat vs değil başka klübe gitti.Fikret orman ve avaresi de bir an önce gitmelidir. Cenk ve diğer transferlerden gelen 30-40 milyon avro nerde gardaş???
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  • BAŞKAN :
    Takımlarımızın hali içler acısı bjk mahalle gurubu gs lokum guru FB keza es kaza cıktı. Ligdeki durum ona keza. Lafa gelince mangalda kül bırakmazlar. Topçu diye sırdan adamlara milyon euro verirler. 3 takım da anlaşıp hepsini sepetlesin 5 yıl boyunca en yüksek 500 bin verilsin adamlara. Ve baslarina yerli hoca verilsin
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  • BARON:
    Beşiktaş feda yıllarını özledi yukarlar yüksek geldi agır oldu kaldıramadı Quaresma hep bunu yapıyo takım kaybedecek yap hareketi kaç ...............
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