Beşiktaş Avrupa Liginden Elendi, Taraftarlar Sosyal Medyada İsyan Etti

Türk hakem olmayınca galatasaray 2 penalti kullandı. Beşiktaş kırmızı yedi... 3 penaltımızı vermedi iyi iyi dedikleri cüneyt beşiktaş maçında. Kimsenin hakkı kimsede kalmıyor.
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi Malmö 1-0 kazandı. Malmö'ye galibiyeti getiren golü 51. dakikada Antonnson kaydetti. Karşılaşmanın 65. dakikasında Ricardo Quaresma kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Avrupa Ligine veda eden Beşiktaş'ta taraftarlar sosyal medyada isyan etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, oyunculara büyük tepki gösterdi.