Beşiktaş maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu, mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

Kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu belirten Hakan Kutlu, "Öncelikle Türk futbolunun önemli isimlerinden olan Cemal Aydın'ın kalp krizi geçirdiğini öğrendik, geçmiş olsun diyelim. Göreve geldiğimiz ilk günden beri üzerine koyarak devam ediyoruz. Beşiktaş'ın sorunları vardı. Çıkış maçı olarak görüyorlardı. Biz de üç puan alıp dipten kurtulmak istiyorduk. İyi bir maç çıkardık. Puan kötü değil ama kazanabilirdik. Kazanmaya yakın olan taraf bizdik. Maçın hakemini tebrik ederim, sonuca etki edecek bir hata yapmadı. Bir takımın reaksiyon göstermesi kolay değil. Kötü giden bir takımı düzeltmek zor bir şey. Sergen hoca da aynısını yaşıyor, biz de. İki takımı da tebrik ediyorum. 1 puan bu maç için kötü değil bizim için" ifadelerini kullandı.

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Demirören Haber Ajansı / Buse Nur Arslanoğlu - Spor Haberleri

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