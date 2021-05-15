Beşiktaş maçının ardından

Beşiktaş maçının ardındanTolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş'ın Göztepe'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmanın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Beşiktaş maçının ardından

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş'ın Göztepe'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmanın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın konuştuğu sırada siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyet basın odasını basarak şampiyonluğu kutlamaya devam etti.

Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz ve bu mutluluğun tarifi yok. Hayatımızın en mutlu günlerinden birini yaşıyoruz.

'MUCİZE ŞAMPİYONLUK KAZANDIK'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısına geldikten kısa bir süre sonra Beşiktaşlı futbolcular basın odasını bastı. Siyah-beyazlılar hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söyledi. Futbolcuların gitmesinin ardından konuşmaya başlayan Yalçın, tarihin en zor sezonunda mucize bir şampiyonluk aldıklarını söyledi. Yalçın, 'Şampiyonluğun ne demek olduğunu hep beraber gördük. Birlik, beraberlik, arkadaşlık, samimiyet, dostluk' Bunların hepsi şampiyonluk ifadeleri. Oyuncularımızın yaptığı katkıyı konuşmaya bile gerek yok. Çok karakterli, aslan gibi sahada mücadele eden oyuncularımız var. Hiçbir zaman vazgeçmediler. Sezonun hiçbir noktasında mücadeleyi bırakmayan oyuncularımız var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bütün başarı oyuncularımızın. Biz elimizden geldiğince onlara abilik yapmaya çalıştık. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, çok zorlu bir süreçte görev aldı. Tüm sezon boyunca oyuncuların maaşları ve primleri ödendi. Oyunculara da her zaman destek olarak çok büyük bir başkanlık örneği sergiledi. Böyle bir süreçte bu kadar sıkıntılı bir kulübe başkan olup bu yükün altına girmek herkesin harcı değildi. O yüzden Çebi Başkanımızı hem cesaretinden hem de Beşiktaşlılığından ötürü tebrik etmek istiyorum. Sezon içinde düşüler yaşadığımızda da hep destek oldu. Başladığımdan beri yanımda olan Murat Şahin ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Tarihin en zor liginde şampiyon olduk. Bence bu şampiyonluğu mucize şampiyonluk olarak nitelendiriyorum? dedi.

'RAKİPLERİMİZİ DE TEBRİK EDERİM'

Şampiyonluk yolundaki rakiplerini de tebrik eden Yalçın, 'Bunu başarmak çok kolay değildi. Rakiplerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Çok uzun zamandan beri yarışıyoruz. Bizle beraber lige renk kattılar. Ancak finalde kazanan biz olduk. Hiçbir zaman vazgeçmedik ve mücadeleyi bırakmadık. Zaman zaman sert çıkışlarımız oldu. Konuşurken bazı insanları kırmış olabiliriz ama hiç kimseye bilerek bir şey yapmadım. Sadece işimin gereğini yapmaya çalıştım. Şampiyonluk Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Gönül isterdi ki şampiyonluğu taraftarlarımızla beraber kutlayalım. İnşallah ileride de onlarla beraber kutlarız' ifadelerini kullandı.

'OYUNCULARIMI ALINLARINDAN ÖPÜYORUM'

Sezonu 51 puanla 10'uncu basamakta noktalayan Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman, futbolcularının maç içinde gösterdikleri performanstan memnun olduğunu söyledi. Karaman, 'Bizim gibi güçlü camiaların hedefleri farklı olmalı. Yönetim kurulumuzla yapmış olduğumuz toplantılarda gelecek planlarımı anlamında fikirlerimizi söyledik. İnşallah bu süreci en iyi şekilde geçireceğiz. Ben her şeye rağmen oyuncularımın verdiği namuslu, ahlaklı, şerefli mücadele için onları alınlarından öpüyorum. İçeride de vedalaştık. Profesyonel hayatta her şey var. Bugün de ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Puan alabilirdik, maçı da kazabilirdik ama olmadı. Rakibimiz kazandı ve şampiyon oldu. Beşiktaş takımını şampiyonluğundan ötürü tebrik ediyorum. Küme düşenlere de geçmiş olsun diyorum' şeklinde konuştu.

'İKİ SOYSUZUN LAFINA BAKACAK DEĞİLİZ'

Gençlerbirliği maçının ardından özellikle sosyal medyada birçok yorumların yapıldığı sorusunu da yanıtlayan Karaman, 'Türk milleti çok özeldir. Bu insanlar bunları konuşurken bir şeyleri atlıyorlar. Ben sporda temas ettiğim hiçbir arkadaşıma toz konduramam. Niyetine, adamlığına ve duruşuna toz konduramam. Koskoca camiaları, burada hizmet veren insanları böyle basit ve sığ düşüncelerle farklı noktalara çekmek bizim milletimizin harcı değil. Bazen kırılıyoruz ama kırıldığımız yerden de yeşilleniriz. Daha güçlü çıkarız. Bu tür seviyesiz yaklaşımlar, böyle güçlü camialar için çok kırıcı ve rencide edici. Ben bu tarz ağzı gevşeklerin, ağzından çıkan sözü yüreğinden biraz daha damıtarak diline aktarmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar, bizim milletimizin insanının ağzından çıkacak sözler değil. Aslında çok ciddiye de almıyorum. Çünkü biz kendimizin ne olduğunu ve nerede durduğumuzu biliyoruz. Şükürler olsun iki tane soysuzun, arsızın laf demesiyle ne kendimizi ne de camiamızı farklı bir yere koyacak değiliz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı