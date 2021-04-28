SPOR Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının ardından
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SPOR Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının ardından

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş maçının ardındanVIDEO YOKTolga SAĞLAM/RİZE,(DHA)-Süper Lig'in 38'inci haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun, kazanmak adına mücadele ettikleri ortamda bireysel hatalardan yedikleri gollerle geriye düştüklerini, kalan...

Beşiktaş maçının ardından

VIDEO YOK

Tolga SAĞLAM/RİZE,(DHA)-

Süper Lig'in 38'inci haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun, kazanmak adına mücadele ettikleri ortamda bireysel hatalardan yedikleri gollerle geriye düştüklerini, kalan 4 maçı kazanarak taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi.

Bülent Uygun, maçın ardından yaptığı açıklamada yememeleri gereken golleri yediklerini belirterek, 'İzleyenlerin keyif aldığı, kazanmak adına mücadele ettiğimiz bir ortamda biraz yemememiz gereken bireysel hatalardan yediğimiz gollerle geriye düştük. Taktiksel anlamda işin boyutunun ilerleyen sürecinde değişikler yaparak maçı kendi lehimize tekrar çevirmenin mücadelesini verdik. Fakat oynanan oyun, mücadele ve eldeki imkan, kısıtlı kadroyla, sakatlıktan çıkan bir çok futbolcumuzun kendi durumlarıyla açıkçası tam istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Kalan 4 maçımızı kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Ligin sonu geldi. Gerek pandemiden gerekse yaşanan sakatlıklardan dolayı gerçekten bütün takımlar zor geçiriyor. Aylardan beri sakatlıklar ve mevkisel eksiklikler benim hayal ettiğim oyunu tam olarak sergileyemiyoruz. Ama geldiğim süreçten sonraki 8-9 haftalık galibiyet serisinin olmadığı bir ortamdan geldiğimiz noktaya baktığımızda futbolcu kardeşlerim gerçekten her şeyi takdir ettiler. Onları tebrik ediyorum. Beşiktaş galip geldi. Onları da kutluyor ve başarılar diliyorum' dedi.

SERGEN YALÇIN: MÜSAADE EDERLERSE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise, zor bir müsabaka oynadıklarını belirterek, 'Rizespor Bülent hoca geldikten sonra ciddi çıkış içerisinde olan ve oyuncu kalitesi iyi olan bir takım. İyi de gidiyorlar. Onlara da bunsan sonrası için başarılar diliyorum. Bundan sonrası için biz şampiyon olmak istiyoruz. Müsaade ederlerse olmak istiyoruz. Mücadele ediyoruz. Sakat, cezalı, sezonu kapatan oyuncularımız var. Dar bir kadroyla yolumuza devam ediyoruz ama ona rağmen sahaya çıkan oyuncularımız karakterli ve yürekli bir şekilde her şeylerini ortaya koyuyorlar. Maçları kazanmak için her şeylerini veriyorlar. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hepsi aslan gibi çıkıyorlar, sonra da savaşıyorlar. Bugün çok zor bir deplasmanda altın değerinde 3 puan aldık. Bizim için en önemli maçlardan biriydi, çünkü çok zor bir deplasman. Önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum ve kalan 4 haftaya hala elimizde bir kredi ile devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte oyunlar çok daha iyi olur, çok daha üzerinde mücadele ederiz ve hak ettiğimiz şampiyonluğu kazanırız. Tek düşündüğümüz bu. Bundan sonrası için camia olarak, yönetimle, başkanla, taraftarla, oyuncularla, teknik ekiple kenetlenmiş durumda bunu almak için hepimiz her şeyimizi vereceğiz. Biz de vereceğiz, oyuncular da verecek. Herkes en iyisini yapmaya çalışacak. Herkes sahaya çıktığı zaman mücadelenin maksimumunu verecek. Çünkü şampiyonluklar kolay kazanılmıyor. Özveride bulunmadan, acı çekmeden şampiyon olamazsın. Bugün bunu çektik, bundan sonra da çekebiliriz. Ama her şeyden önemlisi 3 puan almak. Bugün alınan 3 puanın değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Bunun bizim için hiç bir karşılığı olamaz' dedi.

'HATAYSPOR MAÇ ERTELEME TALEBİMİZİ KABUL ETMEDİ'

Hatayspor ile de maç gününü değiştirmek için konuştuklarını kaydederek, 'Maçı sonraya alalım, Rize'den geliyoruz, dinlenmek için yeterli süremiz yok' dedik. Onlar kabul etmediler, ısrarla Cumartesi oynamak istediler Bunun nedenini anlayamadık. Oyuncu sağlığı, sporcu sağlığı, insan sağlığı konuşuyoruz ya. Rizespor'a teklif ettik, kabul ettiler. Kayserispor'a teklif ettik, onlar da kabul etti. İki camiaya da teşekkür ediyoruz. Ama Hatayspor bunu kabul etmedi. Bir gün sonraya maçı aldırmadı. Şampiyon olma, küme düşme dertleri yok. Maçı bir gün sonra oynamamızın kime ne zararı olabilir ki? Biz yorgun olan takımız. Çarşamba oynuyoruz, cumartesi oynuyoruz. Onlar bir gün önce oynadılar. Bugün gündüz oynayan takımlar var. Cumartesi günü tek Beşiktaş'a maç yazıyorlar. Bunun arkasında ne var? Bunu özellikle Futbol Federasyonu'nda bu maç programını yapan arkadaşlara soruyorum. Neyin peşindesiniz? Bunun arkasında ne var? Biz elimizden gelen mücadeleyi camia, oyuncu olarak her şeyi veriyoruz. Siz neyin peşindesiniz?? ifadelerini kullandı.

SPOR Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının ardından
SPOR Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının ardından
SPOR Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının ardından
SPOR Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının ardından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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