Beşiktaş maçının ardından

01.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:50

Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zor bir sürecin içinden geçtiklerini belirterek, "Sorumluluğumuz çok, kazanarak bir adım atmış olduk" diye konuştu. ?Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise mağlubiyeti hak etmediklerini belirterek oyunun hakkının en az bir puan olduğunu söyledi.

Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını ifade eden İsmail Kartal, "Ne yapmamız gerektiği ile ilgili planlarımızı yaptık. Oyun dengeli gitti. İkinci yarıda iki gol pozisyona girdik. Bunlardan birini gol atsak maçı da kazanabilirdik. Beşiktaş'ın gol harici pozisyonu yok. 60'ıncı dakikadan sonra rakibin oyundan düşeceğini bekliyorduk. Öyle de oldu. Golü yedikten sonra atabilirdik. Rakip ilk yarı daha iyiydi. Biz bugün bu mağlubiyeti hak etmedik. Objektif düşünürsek en az bir puan almamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN: KAZANARAK BİR ADIM ATMIŞ OLDUKGörevine galibiyetle başladığı için mutlu olduğunu belirten Sergen Yalçın ise "Kazanmak çok önemliydi. Zor bir sürecin içinden geçiyoruz. Sorumluluğumuz çok. Kazanarak bir adım atmış olduk. Kötü gidişatı çevirebilmek için önemli bir adımdı. İlk yarı mükemmele yakın bir oyun oynadık. Topla oynama yüzdemiz yüksekti. Golü de bulduk. Şanssız bir gol yedik. İkinci yarı Rizespor daha iyi başladı. Oyunun sonuna doğru Gökhan'ın golüyle yeniden hayata döndük. Oyuncularımızın yeniden oyuna dönmesi için önemli bir goldü. Bundan sonrası camiamız adına oyuncularımız adına daha iyi olur diye umuyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsmail Kartal'ın açıklamaları

Sergen Yalçın'ın açıklamaları

Kaynak: DHA