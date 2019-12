Beşiktaş maçının ardından

09.12.2019 00:53 | Son Güncelleme: 09.12.2019 00:53

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bu tip maçları kazanmak önemli. 6'da 6 yaptık. Son 8 maçta 6 galibiyet özgüvenimizi artıracak ve iyi hazırlanmamızı sağlayacak" dedi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörü Tayfur Havutçu ve Abdullah Avcı, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa teknik direktörü olarak ilk maçına çıkan Tayfur Havutçu, 80 dakika 10 kişiyle mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Mustafa Pektemek'in kaçırdığı pozisyon, maçın kırılma anıydı. O pozisyonu değerlendirebilseydik müsabakayı kazanabilirdik. Bazen kaybederken de kazanımlar olur. Bu da öyle bir maçtı. Oynadığımız oyun, önümüzdeki haftalara umutla bakmamızı sağlayacak" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"Ligde yer aldıkları konumu hak etmediklerini söyleyen Havutçu, "Devre arasına kadar maksimum seviyede puan toplamayı hedefliyoruz. Oyuncularımın performansından memnunum" ifadelerini kullandı.Öte yandan Tayfur Havutçu, kendisine yöneltilen "Maç 11'e 11 devam etse farklı bir sonuç çıkar mıydı?" sorusuna ise şu cevabı verdi:"Bir kişi eksik oynamak her zaman dezavantaj. Karşılaşma 11'e 11 devam etse kazanabileceğimize inanıyorum. Maçı 10 kişiyle de en azından berabere bitirebilirdik"ABDULLAH AVCI: OLUMLU OLUMSUZ ÇIKARILACAK DERSLER VARBeşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan dersler çıkaracaklarını söyleyerek, "Kenar organizasyonlarından 3 gol geldi. Olumlu olumsuz çıkarılacak derslerin olacağı bir maç oldu" dedi.Büyük takım refleksi ortaya koyduklarını vurgulayan Avcı, "Rakibin 10 kişi kalması oyuncuların zihninde rahatlık yaratmış olabilir. Oyun içinde bazı hamleler yaptık. Umut katkı sağladı, teşekkür ederiz. Lens uzun zamandır belki gol ve asist katkısı sağlamıyordu, bunu yaptı. Bu tip maçları kazanmak önemli. 6'da 6 yaptık. Son 8 maçta 6 galibiyet özgüvenimizi artıracak ve iyi hazırlanmamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı."BEŞİKTAŞ'IN RUHU HER ZAMAN ŞAMPİYONLUĞA OYNAR"Avcı, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise "Olumsuz giderken de söylemiştim, Beşiktaş'ın ruhu her zaman şampiyonluğa oynar. Daha önümüzde bir sürü maç var. Yarışın içine sonradan dahil olduk. Sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız. Büyük takımda bu tip goller ve deplasmanda alınan galibiyetler daha farklı duygu yaşatıyor ve ivme kazandırıyor. İlk yarıda kalan 3 maça en iyi şekilde çıkmak istiyoruz. Ligde 16'ncı sıradan ikinciliğe geldik güzel bir ivme oldu" şeklinde konuştu."BENİM İÇİN ÖNCELİKLİ OLAN KULÜBÜMDÜR"Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin transfer konusundaki açıklamalarının sorulması üzerine ise Avcı, "Daha önce de Beşiktaş'ın her oyuncusunun değerli olduğunu söylüyordum. Burası Beşiktaş, büyük kulüp. Benim için öncelikle olan kulübümdür. Yönetim nasıl yol haritası çizecekse biz en iyisini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.Öte yandan Abdullah Avcı, Kasımpaşa'ya attıkları gollerin çalıştıkları kanat organizasyonlarından geldiğini belirterek, "Son golümüz bizim için olumlu anlamda bir ders. Savunmadaki geçişleri sezon başında titizlikle çalışan bir takımız. Kasımpaşa da kazanabilirdi. Savunma anlamında daha dengeli ve hızlı olmamız gerekiyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Tayfur Havutçu'nun açıklamaları

Kaynak: DHA