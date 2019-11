"Beşiktaş maçını kazanarak tekrar bir gündem oluşturmak istiyoruz"

07.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:15

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçı için iddialı konuşarak, "Oraya giderken tek düşüncemiz kazanma odaklı olacağız. Bu mücadeleyi kazanarak tekrar bir gündem oluşturmak istiyoruz. Bunu yapacağımız gücümüz, potansiyelimiz ve kalitemiz var. Mücadele etmeden, acı çekmeden de hiç bir başarı da kendiliğinden gelmiyor" dedi.

Denizlispor, ligde hafta sonu oynayacağı zorlu Beşiktaş maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Antrenamn öncesi basın toplantısı düzenleyen ve maçla ilişkin açıklamalarda bulunan Mehmet Özdilek, sakat ev eksik oyuncuların dönmüş olmalarının kendilerine mutlu ettiğini kaydederek, "Oscar'ın sakatlığı devam ediyor ve bu hafta aramızda olamayacak. Hugo Rodallega 3 gündür takımla çalışmalara başladı. Bununla ilgili kararımızı kendisi ile vereceğiz ama ümit ediyorum hafta sonu başlayacaktır. Sapunaru geçen hafta cezalıydı ve onun cezası bitti. Onun geri dönmesi bizi mutlu etti. Rakibin kim olduğu çok önemli değil, kime karşı oynadığımız da çok önemli değil. Biz sınavda doğru düşündüğümüz şeyleri İstanbul'da sahaya yansıtmak zorundayız" şeklinde konuştu.

"SON KAYBETTİĞİMİZ MAÇTAN SONRA BÖYLE BÜYÜK BİR TAKIMA KARŞI OYNAMAK AVANTAJ"

Deplasmanda iyi bir karnelerinin olduğunu ifade eden Özdilek, İstanbul'a da kazanmak için gideceklerini belirtti. Dışarıda daha iyi oynayan ve puanlar toplayan bir takım görüntüleri olduğunu belirten başarılı teknik adam, "Maalesef bu trendimizi içeriye yansıtamadık. Onun sıkıntısını yaşıyoruz aslında puansal anlamda. Her maçın hikayesinin farklı olduğunu söylemek lazım. Özellikle son kaybettiğimiz maçtan sonra böyle büyük bir takıma karşı oynamak bence avantaj. Takım olarak buna hazırlıklıyız. Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık ama bunun üstesinden gelecek kabiliyetimiz var. Oyun gücü, takım ve teknik heyete olarak. Bu mücadelesinin içerisinde olacağız İstanbul'da. Oraya giderken tek düşüncemiz kazanma odaklı olacağız. Bunun için sahada ne yapılması gerekiyorsa bu mücadelenin içerisinde olacağız. Sonrası milli takım arası olacak ve bu bize ilaç gibi gelecek" diye konuştu.

"BURADA KOLAY OLANI DEĞİL ZOR OLANI SEÇMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Beşiktaş maçını kazanarak gündem oluşturmak istediklerini dile getiren Mehmet Özdilek, her maça skor anlamında tek tek bakacaklarını da sözlerine ekledi. Özdilek, "Önemli olan hafta sonundaki müsabaka, milli takım arasına biraz daha moralli girersek 15 günlük sürecimiz var. Bizim yapacağımız testler ile takımın genel yapısının ne olacağını göreceğiz ve ona göre daha sağlıklı kararlar vereceğiz. Onun için her maça tek tek bakacağız. 'Evet' üzüntülüyüz ama önümüzde yeni bir hikaye yazacağımız maç var. Dolayısı ile burada kolay olanı değil zor olanı seçmeye çalışacağız. Bu mücadeleyi kazanarak tekrar bir gündem oluşturmak istiyoruz. Bunu yapacağımız gücümüz, potansiyelimiz ve kalitemiz var. Mücadele etmeden, acı çekmeden de hiç bir başarı da kendiliğinden gelmiyor. Biz sahada o mücadele ve acıyı çekersek, ki çekeceğiz her maçta olduğu gibi iyisi ve kötüsüyle bunu da skorla birleştirmek istiyoruz hafta sonu" ifadelerini kullandı.

