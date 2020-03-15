SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş maçından notlar (EK) - Spor
Çanakkale Zaferi, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Beşiktaş maçından notlar (EK)

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü unutulmadı.

15.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:12
Beşiktaş maçından notlar (EK)

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü unutulmadı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynatılan müsabakada tribünlerde Çanakkale Zaferi ile ilgili pankartlar yer aldı. Galatasaray taraftarının hazırladığı, "Bir destandır Çanakkale", "Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılında Kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz", "Geri dönmeyi düşünmediler Mehtebi Sultani Şehitleri", "Bir vatan kalbinin attığı yer 1915 Çanakkale" ve "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" yazılı pankartlar tribünlerde yer aldı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'İnanılmaz ilerleme var' deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi Spor
"İnanılmaz ilerleme var" deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Spor
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Koronavirüsle mücadelede sevindiren gelişme: 15 dakikada tespit ediyor Spor
Koronavirüsle mücadelede sevindiren gelişme: 15 dakikada tespit ediyor
Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu Spor
Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu
Bakan ve Emniyet'ten koronavirüs uyarısı: O kişileri içeri almayın Spor
Bakan ve Emniyet'ten koronavirüs uyarısı: O kişileri içeri almayın
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı
Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı
İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Blanc, koronavirüse yakalandı
İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Blanc, koronavirüse yakalandı
Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum
Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte derbi hakkında merak edilen her şey
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte derbi hakkında merak edilen her şey
Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi
Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı
Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı! Christian Wood'un testi de pozitif çıktı
NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı! Christian Wood'un testi de pozitif çıktı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Fransa'nın en zengin iş insanı Bernard Arnault'un serveti koronavirüs yüzünden bir haftada 14 milyar dolar eridi
Fransa'nın en zengin iş insanı Bernard Arnault'un serveti koronavirüs yüzünden bir haftada 14 milyar dolar eridi
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Murat Kurum Mustafa Şentop Vladimir Putin İçişleri Bakanı
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Muhterem Nur Burcu Kıratlı
Spor Falcao Okan Buruk Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran Ankara Vatandaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Beşiktaş maçından notlar (EK) - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 19:44:50. #1.14#