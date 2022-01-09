Beşiktaş maçından notlar

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor 17 puanla 18'inci sırada bulunurken, Turkcell Süper Kupa'nın son sahibi Beşiktaş ise 28 puanla 9'uncu sırasında yer alıyor.

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam 42'nci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 41 lig maçından 27'sini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 2021-22 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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