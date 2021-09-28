Beşiktaş maçından notlar

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - N'Sakala bu kez stoperde

Onbirde 3 sol bek var

Beşiktaş yönetimi takıma destek olmak için geniş bir katılımla Amsterdam'a geldi ve stattaki yerini aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Kemal Erdoğan, Fatih Avşar ve Fırat Fidan karşılaşmayı yerinden takip eden isimler oldu.