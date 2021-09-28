Beşiktaş maçından notlar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş maçından notlar

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor
Beşiktaş maçından notlar

N'Sakala bu kez stoperdeOnbirde 3 sol bek varYedeklerde sadece iki A takım oyuncusu bulunuyorJohan Cruyff Stadı tamamen dolduYönetimden büyük destek Ali DANAŞ / AMSTERDAM,(HOLLANDA), - Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşıyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - N'Sakala bu kez stoperde

Onbirde 3 sol bek var

Yedeklerde sadece iki A takım oyuncusu bulunuyor

Johan Cruyff Stadı tamamen doldu

Yönetimden büyük destek

Ali DANAŞ/ AMSTERDAM,(HOLLANDA), - Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşıyor. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da TSİ19.45'ta başlayan maçta Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien düdük çaldı. Bastien'in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılamanın kadrosunu 12 futbolcunun eksik olduğu ortamda zorunlu kararlar alarak kurdu. Kaleci tercihini Ersin'den yana kullanan Sergen Yalçın, defansın sağında Rosier solunda Umut Meraş'ı oynatırken stoperde dün basın toplantısında söylediği gibi N'Sakala ve Serdar'a görev verdi. Orta sahada Josef-Kenan-Salih-Can ve Rıdvan'ı oynatan Yalçın, santrforda Batshuayi'i sahaya sürdü.

N'SAKALA BU KEZ STOPERDE

Beşiktaş'ta sakat futbolcuların çokluğundan dolayı kadroda mecburi değişiklikler yapıldı. Son lig maçında cezalı olan Rosier ve joker olarak sağ bekte de oynayan Necip'in sakatlığından dolayı N'Sakala'yı sağ bekte oynatan teknik direktör Sergen Yalçın, Kongolu sol beki bu kez stoperde oynattı. Siyah-beyazlılarda stoperler Vida ve Welinton sakat, Montero da Covid 19.Geniş kadroda stoperde de oynayabilen Necip,Mehmet Topal ve Atiba da sakat futbolcular arasında.

ON BİRDE 3 SOL BEK VAR

Beşiktaş'ın Ajax on birinde 3 sol bek birden bulunuyor. Bu futbolculardan sadece Umut Meraş gerçek mevkisinde oynarken, N'Sakala stoperde görev yapıyor. Rıdvan Yılmaz ise teknik direktör Sergen Yalçın tarafından orta sahada sol önde tercih edildi.

YEDEKLERDE SADECE 2 A TAKIM OYUNCUSU BULUNUYOR

Beşiktaş, eksik futbolcu sayısının 12 olmasında dolayı Hollanda'ya 3'ü altyapı, 2'si kaleci olmak üzere 17 futbolcuyla gelmişti. On bir oluşturulduktan sonra yedek kulübesinde A Takım seviyesinde sadece Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup yer aldı. Kulübedeki diğer 4 isim altyapıdan Berkay, Ege ve Emirhan ile yedek kaleci Mert Günok oldu.

JOHAN CRUYFF STADI TAMAMEN DOLDU

Karşılaşmanın oynandığı Johan Cruyff Stadı tamamen doldu. Hollanda kulübü günler öncesinden açıklama yaparak maçın biletlerinin tamamen satıldığını ilan etmişti. Hollanda'da yaşayan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünün büyük bölümünü doldurdu.

YÖNETİMDEN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaş yönetimi takıma destek olmak için geniş bir katılımla Amsterdam'a geldi ve stattaki yerini aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Kemal Erdoğan, Fatih Avşar ve Fırat Fidan karşılaşmayı yerinden takip eden isimler oldu.


Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri
Hollanda'da ilk gol geldi! Beşiktaş defansı, Ajax'ın yıldızları karşısında çaresiz

Hollanda'da ilk gol geldi! Beşiktaş defansı, Ajax'ın yıldızları karşısında çaresiz

 Süper Lig'de zirve alev aldı, sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları

Süper Lig'de zirve alev aldı, sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları

 Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle tepki çekti! Sinan Engin'i yine kızdırdı

Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle tepki çekti! Sinan Engin'i yine kızdırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Özge Özpirinçci Tunç Soyer Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Özge Özpirinçci Tarkan
Spor Abdullah Avcı Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Akif Ersoy Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş maçından notlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 20:19:01. #1.11#