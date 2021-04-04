Beşiktaş maçından notlar

Sergen Yalçın'dan zorunlu değişikliklerRosier sağ açık, Necip sağ bekteLarin bu kez en uçtaN'Koudou 4 maç sonra 11'de Siyah-beyazlılarda 4 oyuncu sarı kart sınırındaŞenol Can'dan 3 değişiklikTosic eski takımına karşıTarkan Serbest 4 ay sonra kadrodaOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in...