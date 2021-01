Beşiktaş maçından notlar

Karagümrük'te 3 değişiklik

Balkovec, Vato ve Roco cezalı

Biglia riske edilmediSergen Yalçın'dan 2 değişiklikN'Sakala ve Hasic yabancı kontenjanına takıldıBeşiktaş 7 haftadır kaybetmiyorSarı kart sınırında 3 isimBeşiktaş uzun aradan sonra Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rüzgar panelleri yerlerini aldı

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 20'nci haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Saat 16: 00'da başlayan maçta hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Deniz Caner Özaral üstlendi.Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, Beşiktaş maçına 3 değişiklik ile çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise 2 değişiklikle sahada yer aldı. Şenol Can mücadeleye; "Viviano, Koray, Campi, Fatih, Alparslan, Ndiaye, Bertolacci, Hedenstad, Ndao, Borini, Sobiech" 11'i ile çıkarken, Sergen Yalçın ise şu 11'le çıktı: "Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, N'Koudou, Larin, Aboubakar."KARAGÜMRÜK'TE 3 DEĞİŞİKLİKFatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, Gençlerbirliği maçının 11'ine göre 3 değişik isimle Beşiktaş karşısında yer aldı. Şenol Can; Mevlüt, Balkovec ve Biglia'nın yerine Alparslan Erdem, Koray Altınay ve Sobiech'i görevlendirdi.BALKOVEC, VATO VE ROCO CEZALIFatih Karagümrük'te 3 oyuncu cezası sebebiyle takımlarını yalnız bıraktı. Kırmızı-siyahlı ekipte Balkovec ile Vato sarı kart, Roco ise kırmızı kart cezası oldukları için görev alamadı.LUCAS BIGLIA RİSKE EDİLMEDİFatih Karagümrük'te Lucas Biglia, Beşiktaş maçı öncesinde kadrodan çıkarıldı. Adale sakatlığı bulunan Arjantinli futbolcu, Beşiktaş mücadelesi öncesinde riske edilmemek için kadroda yer almadı. SERGEN YALÇIN'DAN 2 DEĞİŞİKLİKSergen Yalçın ise son oynanan ve 2-0 kazanılan Galatasaray maçının kadrosundan 2 oyuncuyu yedek kulübesine çekerek, Karagümrük maçının on birini oluşturdu. Galatasaray maçında sahada olan Ghezzal ve Oğuzhan'ı dinlendirmeyi tercih eden Yalçın, bu iki oyuncunun yerine N'Koudou ve Mensah'ı sahaya sürdü. Siyah beyazlıların kalesini her zaman olduğu gibi Ersin korurken, defans dörtlüsü Rosier - Vida - Montero - Rıdvan'dan oluştu. Orta sahayı Josef'e teslim edilirken, hücum hattında Larin - Atiba - Mensah - N'Koudou ve Aboubakar gol arayan futbolcular oldu.N'SAKALA VE HASIC YABANCI KONTENJANINA TAKILDIBeşiktaş, uzun aradan sonra geniş bir kadroya kavuştu ve 2 futbolcu yabancı kontenjanına takılarak kadro dışına alındı. Sakatlıklar ve cezalar yüzünden bir çok maça eksik kadroyla çıkan siyah-beyazlılar, dün bir futbolcusunun Covid-19 olduğunu açıklamıştı. Bu futbolcu haricinde takımda eksik oyuncu bulunmazken, N'Sakala ve Ajdin Hasic ise yabancı kontenjanına takıldı. İki futbolcunun yanı sıra Galatasaray maçı öncesi sakatlandığı açıklanan Güven de kadroya alınmadı.BEŞİKTAŞ 7 HAFTADIR KAYBETMİYOR38 puanla ligin zirvesinde bulunan Beşiktaş ligde 7 maçtır kaybetmiyor. En son 12'nci haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sonrasında çıktığı 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik aldı. Beşiktaş bu süre içinde Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçı da kazanarak çeyrek finale çıktı ve toplam kaybetmeme serisini 9 maç yaptı.SARI KART SINIRINDA 3 İSİMSiyah-beyazlı takımda Fatih Karagümrük maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceden 3 sarı kartı olan Vida ve Mensah'a Galatasaray maçında Ghezzal eklenmişti. Bu futbolculardan Vida ve Mensah karşılaşmaya 11'de başlarken, Ghezzal yedek kulübesindeydi. Üç futbolcu sarı kart görmeleri halinde pazar günü iç sahada oynanacak Göztepe maçında takımdaki yerini alamayacak.BEŞİKTAŞ 5 YIL SONRA ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDABeşiktaş uzun aradan sonra Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maça çıkıyor. Siyah-beyazlılar İnönü Stadı'nı yıktıktan sonra iç saha maçlarını 3 sezona yakın bir süre Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı. 2015-2016 şampiyonluğunun kazanıldığı sezonun ilk devresinde, iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan siyah beyazlılar, bu stattaki son lig maçını Galatasaray'la yaptı ve 2-1 kazandı. ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA RÜZGAR PANELLERİ YERLERİNİ ALDI

Süper Lig'in 2020-21 sezonunun başında bakıma alınan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan yenileme çalışmalarında sona gelindi. Yenileme çalışmalarının ardından kapılarını Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçıyla açan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda iki kale arkası bölgesine rüzgarı kesmek için paneller yerleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN