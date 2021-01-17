Beşiktaş maçından notlar

Sergen Yalçın'dan 7 değişiklikGüven Yalçın ilk kez kadroda yokSiyah-beyazlılar kar yağışı olma ihtimaline çubuklu forma ile sahadaLjajic ve Gökhan Töre 9 maç sonra kadrodaGalatasaray'da 5 değişiklikZeminde kar yokOlgucan KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 19'uncu haftasında derbi maçta...

Sergen Yalçın'dan 7 değişiklik

Güven Yalçın ilk kez kadroda yok

Siyah-beyazlılar kar yağışı olma ihtimaline çubuklu forma ile sahadaLjajic ve Gökhan Töre 9 maç sonra kadrodaGalatasaray'da 5 değişiklikZeminde kar yokOlgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 19'uncu haftasında derbi maçta Beşiktaş , sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19: 00'da başlayan karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Seren Yalçın, hafta ortasında kupada 1-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının 11'inde 7 değişiklik yaparak karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli teknik adam Utku Yuvakuran'ın yerine Ersin Destaanoğlu'na, Necip Uysal'ın yerine Rosier, Welinton'un yerine Vida, N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz'ün yerine Josef de Souza, Mensah'ın yerine Atiba, N'Koudou'nun yerine Larin'e şans verdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Sergen Yalçın, savunma dörtlüsünü Rosier, Vida, Montero ve Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza'yı sahaya süren Yalçın, hemen önünde Ghezzal, Atiba, Oğuzhan ve Larin'i görevlendirdi. Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise Vincent Aboubakar oldu. Siyah-beyazlılar, Galatasaray karşısında şu 11 ile sahada yer aldı: "Ersin Destanoğlu - Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Larin, Aboubakar."GÜVEN YALÇIN İLK KEZ KADRODA YOKSiyah-beyazlı ekipte Güven Yalçın, bu sezon ilk kez bir maçın kadrosunda yer almadı. Bu sezon genellikle sonradan oyuna dahil olan, kupa maçlarında ise 11'de görev alan Güven Yalçın, Galatasaray maçının kadrosunda kendisine yer bulamadı. Dün akşamki antrenman sonrasında kamp kadrosuna alınan Güven Yalçın, bugün ayağında ağrı hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Güven Yalçın'ın yerine maç kadrosuna genç futbolcu Serdar Saatçi alındı. Yalçın'ın yanı sıra kart cezalısı olan Welinton ile Ajdin Hasic, mücadelenin kadrosuna dahil edilmemişti.SİYAH-BEYAZLILAR KAR YAĞIŞI OLMA İHTİMALİNE KARŞI ÇUBUKLU FORMA İLE SAHADABeşiktaş yönetimi daha önce Galatasaray derbisine üstünde taraftarların imzasının bulunduğu forma ile çıkılacağını açıklamıştı. Ancak öğle saatlerinde yapılan toplantı sonrasında kar yağma ihtimaline karşılık, görüş konusunda zorluk yaşanabileceği gerekçesiyle çubuklu forma ile çıkılmasına karar verildi.LJAJIC VE GÖKHAN TÖRE 9 MAÇ SONRA KADRODASiyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Adem Ljajic ve Gökhan Töre, kupadaki Çaykur Rizespor maçının ardından derbide de kadroya girdi. Ligde son olarak Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada görev alan iki isim daha sonra sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti. Bir süredir takımla antrenmanlarda yer alan Ljajic ve Gökhan Töre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından derbi maçının kadrosunda kendine yer buldu.2 İSİM KART CEZA SINIRINDABeşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde 2 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Domagoj Vida ile yedek kulübesindeki Mensah sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. İki isim cezalı olmaları halinde gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİKDeplasmanda Beşiktaş karşısına puan hedefiyle çıkan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim zorlu derbiye, Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Oğulcan, Arda, Belhanda, Diagne ilk 11'i ile çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı bir önceki maç olan Yeni Malatyaspor maçına göre Terim kadroda 5 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Fatih, Linnes, Babel, Emre Akbaba ve Emre Kılınç'ın yerine kadroda Okan, Şener, Etebo, Arda ve Oğulcan'a şans verdi. Sarı-kırmızılılarda Omar, Falcao, Emre Taşdemir'in sakatlığı bulunurken, kart cezalısı bulunmayan Galatasaray'da Belhanda ve Luyindama ise sınırda yer alıyor.CÜNEYT ÇAKIR'DAN ABOUBAKAR'A BAŞ SAĞLIĞIBeşiktaş - Galatasaray derisinde görev alan hakem Cüneyt Çakır, karşılaşma öncesinde Abuobakar'ın yanına gelerek baş sağlığı diledi. Mücadele öncesinde iki takım oyuncuları ve hakemler ısınma hareketlerini gerçekleştirmek için yeşil-zemine gelirken, hakem Cüneyt Çakır, geçtiğimiz haftalarda annesini kaybeden Aboubakar'ın yanına gelerek baş sağlığı dileğinde bulundu.ZEMİNDE KAR YOK

Derbi maç öncesinde siyah-beyazlı ekip, zeminin temiz kalması yönünde büyük çaba sarf etti. İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası derbide saha zeminin nasıl olacağı merak konusuydu. Vodafone Park'ta 2 gündür alttan ısıtmalar kullanılarak, zeminin kart tutması ve çimin sertleşmesi engellendi. Bunun yanında güneş enerjisi veren ışıklarla birlikte çim zemin korundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN