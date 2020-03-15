Beşiktaş maçından notlar Galatasaray cephesiFatih Terim'den 2 değişiklikDonk korkuttuSaracchi ve Falcao'nun ilk Beşiktaş derbisiDev derbi seyircisiz262 basın mensubu maçı takip ettiGalatasaray'da 4 isim kart sınırındaBeşiktaş cephesiSergen Yalçın tek değişiklik yaptı- Ruiz ve N'Koudou'nun ilk Galatasaray...

Galatasaray cephesi

Fatih Terim'den 2 değişiklik

Donk korkuttuSaracchi ve Falcao 'nun ilk Beşiktaş derbisiDev derbi seyircisiz262 basın mensubu maçı takip ettiGalatasaray'da 4 isim kart sınırındaBeşiktaş cephesiSergen Yalçın tek değişiklik yaptı- Ruiz ve N'Koudou'nun ilk Galatasaray derbisiBeşiktaş'ta 6 isim kart sınırındaBeşiktaşlı futbolculardan "Ruhunuz yeter" pankartı

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN/ - Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan üstlendi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Süper Lig'in 25'inci haftasında oynadığı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Sivas deplasmanında ilk 11'de oynayan Ömer Bayram yerine Younes Belhanda'yı Beşiktaş derbisinde ilk 11'de sahaya sürdü.Galatasaray sahaya şu ilk 11 ile çıktı: "Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao".DONK KORKUTTUGalatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maç öncesindeki ısınma sırasında sakatlık geçiren Ryan Donk, kısa bir süreliğine içeri gitti. Daha sonrasında Donk yeniden sahaya çıkarak kendisini denedi. Teknik heyet, sağlık ekibi ve Donk'un yaptığı konuşmanın ardından Donk'un oynaması yönünde alındı. SARACCHI VE FALCAO'NUN İLK BEŞİKTAŞ DERBİSİGalatasaray'da sezon başında kadroya dahil olan Radamel Falcao ile devre arası transfer döneminde takıma katılan Marcelo Saracchi, bu maç ile birlikte Beşiktaş karşısında ilk kez sarı kırmızılı formayı terletecekler. Falcao, ligin ilk devresindeki maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.DEV DERBİ SEYİRCİSİZGalatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşma, hükümetin koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı karar ile seyircisiz olarak oynanacak. Müsabaka için Türk Telekom Stadyumu'na kafileler haricinde yalnızca TFF yetkilileri, kulüp görevlileri, basın mensupları ve güvenlik güçleri alındı. Ayrıca stattaki görevlilerin önlem olarak maske taktığı ve stadın birçok bölümüne el dezenfektanı koyulduğu görüldü.EN SON 2011'DEGalatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'ndaki son seyircisiz derbisi, 2010-2011 sezonunda Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanmış ve ev sahibi ekip, bordo mavili takıma 1-0 mağlup olmuştu. Öte yandan Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son seyircisiz karşılaşma ise 2007-2008 sezonunda Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanmış ve sarı kırmızılı takım rakibini 2-1 mağlup etmişti.262 BASIN MENSUBU MAÇI TAKİP ETTİGalatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği müsabakayı 262 basın mensubu takip etti. 185'i muhabir-yazar, 45'i foto muhabir ve 32'si kameraman olmak üzere 262 kişinin maça akreditesi gerçekleştirilirken, İstanbul medyasından koronavirüs nedeniyle akreditesini iptal eden ve gelmek istemeyen basın mensupları olduğu öğrenildi. Öte yandan Kosova'dan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yapılan akredite başvurularının da Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından kabul edilmediği kaydedildi.GALATASARAY'DA 4 İSİM SARI KART SINIRINDAGalatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı derbi maçta sarı kırmızılı takımdan 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Müsabakanın ilk 11'inde yer alan Feghouli, Donk ve Seri'nin yanı sıra yedek kulübesinde bulunan Adem Büyük, Beşiktaş müsabakasında sarı kart görmeleri halinde takımlarını gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında yalnız bırakacaklar.SERGEN YALÇIN TEK DEĞİŞİKLİK YAPTIBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinde geçtiğimiz hafta 2-1 kazanılan Ankaragücü maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Yalçın, geçtiğimiz hafta sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Gökhan Gönül'ü derbide 11'de sahaya sürdü. Kaleyi Karius'a emanet eden Sergen Yalçın; savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta alanda Atiba-Elneny ikilisini bozmayan Sergen Yalçın, hücum hattında Boyd, Boateng ve N'Koudou'yu görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki ilk 11'i şöyle: "Karius – Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba Hutchinson, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz."RUİZ VE N'KOUDOU'NUN İLK GALATASARAY DERBİSİBeşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Victor Ruiz ve Kevin N'Koudou ilk kez bir Galatasaray maçında görev alacak. Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ilk maçta sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen İspanyol stoper ve Fransız kanat oyuncusu, Galatasaray karşısında ilk kez forma giyecek. 6 İSİM KART SINIRINDA Siyah-beyazlılarda derbi karşılaşmaya 6 isim sarı kart sınırında çıkıyor. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Tyler Boyd, Kevin N'Koudou ve Burak Yılmaz ile yedek kulübesinde görev bekleyen Umut Nayir, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta iç sahada oynanacak Antalyaspor maçında görev alamayacak.BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN 'RUHUNUZ YETER' PANKARTISiyah-beyazlı futbolcular, karşılaşma öncesinde ısınmaya 'Ruhunuz yeter' pankartıyla çıktı. Beşiktaş'ın Galatasaray'a konuk olduğu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı oyuncular sahaya pankartla çıktı. 'Koronavirüs' ile mücadele önlemleri gereceğin seyircisiz oynanan maçta futbolcular ısınmada, 'Ruhunuz yeter' yazılı pankartla yer aldılar.



Kaynak: DHA