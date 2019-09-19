Beşiktaş maçından notlar

19.09.2019 22:06

Güven Yalçın yedeğe, Umut Nayir 11'eBratislava'ya yönetici akınıCezayı bilmeyen Türk taraftarlar hayal kırıklığı yaşadı

Ali DANAŞ/ BRATİSLAVA - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava ile karşılaştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı maç kadrosunu dünkü basın toplantısında söylediği gibi Gazişehir Gaziantep maçından 3 oyunucuyu değiştirerek oluşturdu. Gazinatep'te sahada olan Güven Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin yedeğe çekilirken yerlerine Umut Nayir, Douglas ve Rebocho görev aldı. Bu futbolculardan Güven Yalçın formsuzluk sebebiyle kızağa alınırken, Gökhan Gönül ve Caner Erkin dinlendirildi. Yeni transferler Douglas ve Rebocho bu sezon ilk kez 11'de oynama fırsatı bulurken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Tyler Boyd'u 18 kişilik maç kadrosuna almaması dikkat çekti. Gazişehir maçında yabancı kuralına takılan Jeremain Lens ise yeniden 18 kişilik kadroya dahil edildi.

Beşiktaş, Slovan Bratislava karşısına Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Dorukhan, Diaby, Ljajic, N'Koudou ve Umut Nayir 11'i ile çıktı.

BRATİSLAVA'YA YÖNETİCİ AKINI

Beşiktaş yönetimi Bratislava deplasmanına büyük ilgi gösterdi. Kafile ile Slovakya'ya gelen Umut Güner, Ahmet Kavalcı ve Ahmet Ürkmezgil'in yanı sıra başkan Fikret Orman ile yöneticiler Hüseyin Mican ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da kafileden ayrı Slovakya'ya geldi ve karşılaşmayı takip etti.

CEZAYI BİLMEYEN TÜRK TARAFTARLAR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Slovan Bratislava - Beşiktaş maçı, Slovak ekibinin cezası sebebiyle kulüplerin özel davetlileri haricinde seyircisiz oynandı.

Bratislava'nın UEFA nezdinde yaptığı girişimlerle karşılaşma sadece 14 yaş altı çocuklara açık yapıldı. Ancak; durumu bilmeyen bazı Türk taraftarlar da cezanın Beşiktaş'ı da kapsadığını şehre geldikten sonra öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşadı. Türkiye, Avusturya ve Almanya'dan gelen Türk taraftarlar yaşadıkları hayal kırıklığını şehri gezerek telafi etmeye çalıştı. Hatta karşılaşmanın 14 yaş altı çocuklara açık olduğunu öğrenen Avusturyalı Türkler, gün içinde Viyana ve yakın çevrelere giderek çocukları toplayıp maça girmeyi hedefledi. (UEFA'nın kuralı gereği en az 10 çocuğa bir büyüğün vekalet etmesi gerekiyor.)

Bu arada Beşiktaşlı futbolcular maçı seyretmeye gelen çocuklara çiçek atarak güzel görüntüler sergilediler.

Kaynak: DHA