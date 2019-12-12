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Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 6'ncı ve son maçında Beşiktaş deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton'a konuk olacak.

12.12.2019 21:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:38
Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Ligi K Grubu 6'ncı ve son maçında deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton'a konuk olacak. Molineux Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacakları ilk 11'ler şu şekilde:

WOLVERHAMPTON: Ruddy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Vinagre, Dendoncker, Neves, Moutinho, Neto, Cutrone

BEŞİKTAŞ: Utku, Kerem, Necip, Erdoğan, Rebocho, Erdem, Oğuzhan, Lens, Güven, Boyd, Umut


Kaynak: DHA
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